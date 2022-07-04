شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يشترط تنازل إسلام جمال عن مستحقاته للرحيل بعد مفاوضات أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، تنازل إسلام جمال لاعب الفريق عن مستحقاته لدى النادي مقابل الموافقة على فسخ التعاقد ورحيله عن الفريق، حيث كان أسوان الصاعد حديثا إلى الدوري، قد دخل فى مفاوضات مع اللاعب لضمه فى الموسم الجديد.

وطلب إسلام جمال، مدافع النادي المصرى، من اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي فسخ تعاقده بشكل رسمى مقابل التنازل عن جزء من مستحقاته، بعد استبعاده من المشاركة مع الفريق منذ انضمامه إلى المصرى فى بداية الموسم الجارى، على الرغم من تغيير الإدارة الفنية بعد رحيل معين الشعباني وتعيين حسام حسن.

ورغم معاناة النادى المصري بسبب الإصابات والغيابات التى عصفت بلاعبى خط الظهر فى الفريق خلال الفترة الأخيرة، رفض الجهاز الفني للمصرى الاستعانة بخدمات إسلام جمال.

ولم يشارك إسلام جمال مع النادي المصري منذ انتقاله إلى الفريق البورسعيدي بسبب استبعاده الدائم من قبل معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، لأسباب فنية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إيسترن كومباني في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، خلال اللقاء المقرر إقامته الخميس المقبل.