شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلى لمواجهة الجونة بقيادة ياسر إبراهيم وبانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام ‏في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

واستبعد سواريز كل من: أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وأحمد عبد القادر ومحمود وحيد وياسر إبراهيم للإصابة وحمزة علاء وحسين الشحات، ومحمد عبد المنعم، وبدر بانون لأسباب مختلفة.





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور ببطولة الدورى، فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بنفس النتيجة فى آخر جولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29.