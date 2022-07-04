شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يضمن ميدالية لمصر فى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، لمنافسات نصف النهائي فى منافسات وزن 80 كجم للتايكوندو فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، بعد الفوز على لاعب المغرب بنتيجة 13-9 فى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يلعب سيف عيسى فى قبل النهائي مع لاعب تونس، وحال الفوز يتأهل للنهائى ويضمن ميدالية ذهبية أو فضية، وحال الخسارة يحصل على البرونزية.

وبذلك ضمنت مصر ميدالية جديدة فى رصيد البعثة بالجزائر، والتى وصلت إلى 44 ميدالية حتى الآن.