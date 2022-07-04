شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر منتخب مصر للكرة النسائية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم منتخب مصر لكرة القدم النسائية معسكره المفتوح بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، والذي انطلق في الثاني عشر من شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن البرنامج المحدد لإعادة بناء المنتخب، بعد توقف امتد لأكثر من عام.

وأبدى محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية سعادته البالغة بالروح العالية التي ظهرت بين اللاعبات خلال المعسكر ، مؤكدًا أن اللاعبات قدمن أداءً قويًا ونفذن كل التعليمات المطلوبة منهن، خاصة الجمل التكتيكية التي تم تلقينها لهن في التدريبات.

وأشار كمال إلى التطور الكبير في مستوى اللاعبات فى ظل الدعم الكبير من الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على الكرة النسائية.

كما أكد المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية، أن المعسكر كان فرصة جيدة لرؤية المواهب الجديدة التي ضمها خلال الفترة الماضية، وأيضا للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للعناصر أصحاب الخبرة، قبل انطلاق مرحلة الإعداد الثانية.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطنى معسكرًا مفتوحًا يوم 15 يوليو، ويستمر حتى يوم 15 أغسطس المقبل، كما تقرر إقامة مباراة ودية في اليوم الأخير للمعسكر.

فى سياق متصل، اجتمعت الدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على الكرة النسائية، مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة محمد كمال، وكذلك مع لاعبات المنتخب، فى ختام المعسكر المفتوح الذي أقيم فى نادي اتحاد الشرطة الرياضى.

وتحدثت الرفاعي عن سعادتها بالتزام اللاعبات بحضور التدريبات في المواعيد المقررة، وقالت إن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الجهاز الفني، من أجل رفع المستوى الفني والنفسي والبدني للاعبات في هذه المرحلة.

وطالبت الدكتورة دينا الرفاعي بضرورة العمل بكل قوة وحماس خلال المرحلة المقبلة، لتحسين وضع الكرة النسائية، وكذلك تحسين ترتيب المنتخب المصري في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن المنتخب الأول يضم عناصر صغيرة في السن، وتمتلك إمكانيات كبيرة.

واختتمت الرفاعي حديثها بالتشديد على أن الفترة المقبلة ستشهد شكلًا جديدًا وصورة جيدة للكرة النسائية، وأنها تسعى لمشاركة العديد من الأندية الشعبية في دوري الكرة النسائية، مما يساهم فى نشر اللعبة وتسويق الدوري بشكل مميز في المستقبل.