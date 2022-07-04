شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. هبة صبرى لاعبة المصارعة: بحب تامر عاشور.. وكان نفسى أكون ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى بره الملعب هى هبة صبرى لاعبة المصارعة فى المشروع القومى والبطل الأولمبى.



لاعبة المصارعة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة

الدراسة، كل وقتى للرياضة والدراسة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الفراخ والكبدة والسلطة

من نجمك المفضل؟

أمير كرارة



هبة صبرى

من مطربك المفضل؟

تامر عاشور

لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

ضابط فى الشرطة

عدم الرد أو استخدام أساليب قتاليه عند اللزوم.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟



هبة صبرى لاعبة المصارعة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

ياسمين صبرى

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى طبعا

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟.

مستحيل لأن المصارعة رياضتى المفضلة.