شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل أمم أفريقيا.. الجبلاية تخاطب "كاف" لحسم مصير جولتى سبتمبر بالتصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى نظيره الأفريقي "كاف" للاستفسار عن مصير جولتي شهر سبتمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن رسميًا تأجيل النسخة المقبلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، لتقام في شهر يناير عام 2024، بدلًا من يونيو 2023، بسبب الأحوال الجوية في كوت ديفوار مستضيف البطولة.

وطلب الاتحاد المصري لكرة القدم معرفة مصير الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات، في ظل احتمالات تأجيل مواعيد الجولات المتبقية من عمر التصفيات.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره المالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وتُقام المواجهتان بين يومي 19 و27 سبتمبر المقبل، في القاهرة وليلونجوي عاصمة مالاوي على الترتيب.