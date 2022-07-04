شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بمهاجمه الأجنبى لحسم صفقة إنبى المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي استخدام ورقة الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق من أجل الحصول على بعض اللاعبين الذين يرغب النادى فى ضمّهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعاد بواليا للأهلي مؤخراً بعد انتهاء إعارته لنادى السيلية القطرى، ولكن إدارة القلعة الحمراء لا ترغب فى بقائه مع الفريق بسبب تواضع قدراته الفنية والتهديفية.

ويرغب الأهلي فى الاستفادة من ورقة بواليا حيث تم عرضه على نادي إنبي مع أكثر من لاعب آخر بالفريق للحصول على ثلاثى إنبى محمود جاد حارس المرمى، والنيجيري جون إيبوكا، ومصطفى شلبي.

وعرض الأهلي على إنبي أكثر من لاعب ممن لا يُشاركون بشكل مُستمر مع الفريق، أمثال الموزمبيقي ميكيسوني وبواليا وحسام حسن والثنائى الصاعد زياد طارق ومحمد نصير من أجل ضم الثلاثي السابق فى إنبى.