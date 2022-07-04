شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الإسماعيلى وديًا استعدادًا لكأس العرب وحازم إمام يحضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 مواجهة ودية أمام الفريق الأول للإسماعيلي في الخامسة عصر اليوم الاثنين، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب بالمملكة العربية السعودية.

وتستضيف السعودية منافسات كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، خلال الفترة من 20 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، وأوقعت القرعة المنتخب المصري للشباب في المجموعة الرابعة، مع منتخبي عمان والصومال.

ويواصل المنتخب المصري للشباب مواليد 2003 بقيادة المدير الفني محمود جابر استعداداته لكأس العرب خلال الفترة المقبلة، حيث يلعب مواجهة ودية أخرى أمام القناة، في السابع من يوليو الجاري.

ويحضر حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2003 الودية أمام الإسماعيلي.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري للشباب في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبي عمان والصومال، وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل.