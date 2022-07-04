شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب عبد الرحمن: التتويج بالذهب فى أولمبياد باريس ليس صعبا وحب الناس أكبر حافز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إيهاب عبد الرحمن، بطل ألعاب القوى المتوج بالميدالية الفضية فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بالجزائر، رسالة خاصة للجماهير المصرية التى استقبلته فى مطار القاهرة الدولي بعد عودته من الجزائر.

وقال إيهاب عبد الرحمن فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "الحمد لله ربنا كرمني بميدالية، كل الناس كانت تعلم ظروفى، هذا ليس الأفضل بالنسبة لى، لدى الأفضل ولكن الحمد لله وأركز على بطولة العالم بعد 10 أيام".

وأضاف إيهاب، "بدأنا متأخراً عن باقي الألعاب، ومع تحسن النتائج كان لدينا حافز لرفع علم مصر، وبعثتنا كانت يدا واحدة وربنا كرمنا وحصدنا ذهبيتين وفضة وبرونز، وهذه بداية لعهد جديد ونسعى لتقديم الأفضل".

وتابع البطل المصرى، "دورة ألعاب البحر المتوسط خطوة جيدة جداً لنا قبل أولمبياد باريس بعد فترة توقف طويلة، وساعدتنا لنطور الأداء، حب الناس هو اللي مخليني مكمل حتى الآن، تعرضت لإصابة وأجريت عملية فى ذراعي وتوقفت لفترة، وأعد الجماهير بتقديم الأفضل في أولمبياد باريس".

واختتم إيهاب تصريحاته قائلا، "أعتذر عن عدم التتويج بالميدالية الذهبية، ولكننا نسعى للأفضل، والأمر ليس صعباً لحصد الذهب فى أولمبياد باريس، ولكن يحتاج مزيداً من الاجتهاد".