شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة: رفعت رأس العرب والجزائريين كانوا بيشجعونى وأركز على الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية بسنت حميدة، بطلة ألعاب القوى والمتوجة بذهبيتي دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى الجزائر، عن سعادتها الكبيرة بالاستقبال الحفال فى مطار القاهرة الدولي بعد عودتها من الجزائر.

وقالت بسنت، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "مخضوضة ومبسوطة، استقبال كبير ومفاجأة، لحظات عظيمة قضيتها وسط الجماهير الجزائرية، كانوا يشجعونني بكل قلب، ورفعت رأس الوطن العربي كله، وكنت سعيدة برفع العلم فى وسط كل هذه الدول".

وأضافت بسنت، "الرقم الذى حققته كان قياسياً فى تاريخ ألعاب البحر المتوسط، وكنت سعيدة أننى تركت بصمة ورفعت اسم مصر هناك، سيكون كل مجهودى وتركيزى على الأولمبياد".

وتابعت البطلة المصرية، "كل دعم الجماهير كان يصلنى ويمنحنى الحافز للفوز، لولاهم ما كان لدى كل تلك القوة، وأتمنى أكون دائماً عند حسن ظنكم".