شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يشيد بتألق إمام عاشور مع الزمالك فى المباريات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، بالمستوى الفني الذى ظهر عليه إمام عاشور فى المباريات الأخيرة وكان آخرها لقاء سيراميكا بالجولة الأخيرة بالدورى، والتى انتهت لصالح الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح إمام عاشور فى إحراز الهدف الأول لفريقه من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بينما صنع الهدف الثانى من تسديدة أيضا ارتدت من يد عامر عامر حارس مرمى سيراميكا لتجد سيف الدين الجزيرى الذى لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى .

ويعيش إمام عاشور فترة من التوهج الكروى مع الزمالك والمنتخب الوطنى بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية مع الفراعنة خلال فترة تولى البرتغالى كارلوس كيروش القيادة الفنية للمنتخب الوطنى.