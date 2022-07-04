بطل "البريمير ليغ" يرتدي قميص "المدفعجية" رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

أعلن نادي أرسنال رسميا، صباح اليوم الاثنين، ضم المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، بعقد طويل الأمد، قادما من نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ونشر الحساب الرسمي لنادي أرسنال على موقع "تويتر" عدة صور لجيسوس وهو يرتدي قميص "الكنرز - المدفعجية" رقم (9).

وقال الموقع الرسمي لانادي للندني، إن جيسوس أنهى إجراءات انتقاله إلى "الكنرز" بالكامل، ويستعد لخوض الفترة التحضيرية مع الفريق.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن عقد جيسوس مع أرسنال يمتد لـ5 مواسم، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وشارك غابرييل جيسوس، البالغ من العمر 25 عاما، في 236 مباراة مع مانشستر سيتي على مدار 5 مواسم، وسجل خلالها 95 هدفا.

وجاء رحيل غابرييل جيسوس بعد أن تعاقد مانشستر سيتي مع ثنائي خط الهجوم، النرويجي إيرلينغ هالاند وجوليان ألفاريز، القادمين من بوروسيا دورتموند الألماني وريفر بليت الأرجنتيني على الترتيب.