«اخرس ماسمعش صوتك» .. رئيس الزمالك : أين تقرير عقوبة سيد عبدالحفيظ بعد طرده

الشارقة - اميمة ياسر - طالب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، في تصريحات لقناة "الشمس"، اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق العدالة على كل أندية الدوري المصري، مشيرًا إلى أن اللوائح تُفرض على ناديه ولا تُطبق على الغريم الأهلي.

وقال رئيس الزمالك ، شيكابالا تعرض للإيقاف 8 شهور في وقت سابق، وتقرير إدانته خرج بعد 5 دقائق، أقول لمحمود البنا وعامر حسين أين تقرير عقوبة سيد عبدالحفيظ بعد طرده أكثر من مرة في فترة قصيرة؟ أين العدالة؟".

وأضاف مرتضى منصور "كيف يقول علي لطفي حارس الأهلي الاحتياطي للحكم الرابع في مباراة سموحة (اخرس ماسمعش صوتك)؟ ولماذا دخل مصطفى شوبير إلى أرض الملعب رغم أنه لم يكن في القائمة؟".

وتابع "عندما دخل 3 أفراد لمدرجات مباراة الزمالك وحرس الحدود في وقت سابق طُبقت اللائحة على الزمالك، لكن لماذا لم تطبق اللائحة على الأهلي عندما دخل أحد المشجعين أرض الملعب في مباراة غزل المحلة والتقط صورة سيلفي مع وليد سليمان؟، اللائحة تقول اعتبار الأهلي خاسرًا مع خصم 3 نقاط".