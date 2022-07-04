برشلونة يحسم صفقة الصيف الأولى رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

أعلن برشلونة عن ضم الإيفواري فرانك كيسي من صفوف ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي الجاري.



ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم الجديد، أملا في العود إلى منصات التتويج مجددا.

وكشف برشلونة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن كيسي سيكون لاعبا لبرشلونة حتى عام 2026 بشرط جزائي خيالي.

ووصل الشرط الجزائي في عقد الإيفواري إلى 500 مليون يورو، لتصعب مهمة الفرق الطامحة في الحصول على خدمات كيسي.

وسيتم تقديم فرانك كيسي يوم الأربعاء على ملعب الكامب نو.