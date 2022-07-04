شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بسنت حميدة القاهرة بعد التتويج بذهب دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى، إلى القاهرة، مع باقى بعثة ألعاب القوى، بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وحققت بسنت حميدة ذهبيتى سباق 100 م و200 متر عدو.وكان فى استقبالها أفراد أسرتها حيث وصلت اللاعبة برفقة زوجها ومدربها محمد عباس.

تأتى عودة بسنت حميدة اليوم فى ظل ارتباطها بالمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام بأمريكا منتصف يوليو الجارى، على أن تتوجه إلى السفارة الأمريكية غدا الثلاثاء لإنهاء إجراءات التأشيرة للسفر إلى أمريكا.