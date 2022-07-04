أحمد على يحصد برونزية رفع الأثقال "كلين" فى دورة ألعاب البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - حقق أحمد على الميدالية البرونزية فى منافسات رفع الأثقال فى الكلين لوزن 102 كجم بعدما رفع وزن 208 كجم فى دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران بالجزائر. وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لـ44 ميدالية بينها 11 ذهب و14 فضه و19 برونز.

فيما ودع مصطفى منصور منافسات وزن 58 كجم للتايكوندو بعد الخسارة من لاعب سلوفينيا بنتيجة 27 - 11 في مباراة دور الثمانية.

كما تأهل الثلاثى محمد السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين لاعبي منتخب مصر للسلاح لدور الثمانية لمنافسات سلاح سيف المبارزة.

وتأهلت آية شحاتة، لاعبة منتخب التايكوندو ، إلى منافسات نصف نهائي وزن 67 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط، بعد الفوز على لاعبة صربيا بالنقطة الذهبية بعد التعادل 4-4 فى مباراة دور الثمانية لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

وجاء تأهل اللاعبة لتضمن ميدالية جديدة للبعثة المصرية فى البطولة عامة، وللتايكوندو خاصة، حيث إن الفوز فى قبل النهائى يعنى ضمان ميدالية ذهبية أو فضيبة، والخسارة تتوج اللاعبة بالبرونزية.

وكانت أشرقت درويش وشهد سامى توجتا بالميداليات الفضية فى منافسات التايكوندو أمس.