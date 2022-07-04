شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة.. فيوتشر يبدأ استعداداته لغزل المحلة فى نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على ماهر، المدير الفني لنادي فيوتشر، عدم منح لاعبيه أى راحة بعد التأهل لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، بعد التغلب على إنبي فى نصف النهائي بهدفين نظيفين خلال المباراة التى أقيمت أمس، استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى المباراة النهائية الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض البدلاء مرانهم اليومي، على أن يخضع الأساسيون الذين شاركوا فى لقاء الأمس لتدريبات استشفائية للتغلب على الإجهاد.

وكان غزل المحلة قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاسماعيلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.