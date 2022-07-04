شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: رامى ربيعة على قائمة اهتماماتنا فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وقال المصدر، إن أسوان سيبدأ التفاوض مع اللاعب والأهلي لمعرفة رأيهم فى التخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع بنهاية الموسم الجارى، موضحا أن ربيعة من المدافعين المميزين الذين يحتاجهم أسوان للمنافسة بين الكبار فى الموسم المقبل.
ونجح هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي أسوان حاليا في اقناع اللاعب بالتوقيع لفريق أسوان وتقديم الاضافة فى الموسم المقبل.
ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.
ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة في مجال التدريب.