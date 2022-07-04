شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: رامى ربيعة على قائمة اهتماماتنا فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر فى نادي أسوان العائد للدوري الممتاز أن هناك عدداً من لاعبي الدوري الممتاز ضمن اهتمامات النادى لتدعيم صفوف الموسم المقبل، موضحا أن رامى ربيعة مدافع الأهلي أحد اللاعبين الذين يرغب النادى فى ضمهم.

وقال المصدر، إن أسوان سيبدأ التفاوض مع اللاعب والأهلي لمعرفة رأيهم فى التخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع بنهاية الموسم الجارى، موضحا أن ربيعة من المدافعين المميزين الذين يحتاجهم أسوان للمنافسة بين الكبار فى الموسم المقبل.

وانضم الجابوني ماليك إيفونا نجم النادي الأهلي السابق إلى أسوان ظهر اليوم الاثنين بعد الصعود للممتاز، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الصفاقسي.

ونجح هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي أسوان حاليا في اقناع اللاعب بالتوقيع لفريق أسوان وتقديم الاضافة فى الموسم المقبل.

ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة في مجال التدريب.