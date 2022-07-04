شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يرفض الدخول فى مزاد إيبوكا.. ويخوض الكونفدرالية بالقائمة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لنادى فيوتشر ، أن ناديه لن يدخل مزاد النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبى بسبب المغالاة المادية فى طلبات ناديه.

وقال عبد الظاهر السقا فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "إيبوكا فرض نفسه على الكرة المصرية بأدائه مع إنبى هذا الموسم، وسمعت أن ناديه طلب 2 مليون دولار للاستغناء عنه، وفيوتشر صعب يدفع المبلغ ده تماماً".

وأضاف عبد الظاهر السقا، "ليه أدفع المبالغ دى فى مهاجم وأنا عندى أحمد عاطف فى منتخب مصر وسنه صغير، وتفاصيل تحويل إعارة جنش لبيع نهائي فى يد إدارة فيوتشر في نهاية الموسم".

وأكمل عبد الظاهر السقا، "فيوتشر سوف يشارك بالقائمة القديمة فى الكونفدرالية بسبب تعارض مواعيد القيد".

وعن مباراة المحلة في نهائي كأس الرابطة علق عبد الظاهر السقا، "مباراة صعبة للغاية أمما منافس محترم يبذل جهد كبير في أرض الملعب ونعمل له ألف حساب ونحلم بالبطولة الأولى في تاريخ فيوتشر".