شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: إيبوكا وقع لبيراميدز ومصطفى شلبى وقع للأهلى بموافقة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن إنبى وافق على بيع ثلاثة من نجومه لحاجته الشديدة للأموال، وقال خالد الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "جون إيبوكا وقع لبيراميدز، ومصطفى شلبى وقع للأهلى، ومحمود جاد مش هيستمر فى إنبى".

وأضاف بندق، "إنبى محتاج فلوس ووافق على بيع لاعبيه الثلاثة بمنتهى السهولة، والفريق خسر من فيوتشر بالأمس وودع كأس رابطة الأندية".

وتابع بندق، "على الورق كفة فيوتشر هى الأرجح أمام غزل المحلة فى نهائي كأس الرابطة، ولكن الكرة لا تعترف بمثل هذه التوقعات".

وفتح الأهلي خطوط اتصال مع النادي البترولي للحصول على خدمات إيبوكا وعرض عليه الحصول على خدمات أكثر من لاعب فى الأهلي مقابل إتمام الصفقة، ومن اللاعبين المُرشحين للانتقال لإنبي مقابل رحيل إيبوكا وشلبي للأهلي، كل من حسام حسن وصلاح محسن وميكيسوني والثلاثى الصاعد زياد طارق ومحمد نصير ومحمد فخرى.