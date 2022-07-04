شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل تدعيم الجبهة اليمنى بسبب تقرير نمساوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل تدعيم الجبهة اليُمنى بالفريق رغم أخطاء محمد هاني المتواصلة والمتكررة في المباريات. ويأتي قرار الأهلي بعدما تلقى مسئولو النادى تقريراً طبياً من الخبير النمساوى "فينك" يؤكد تحسن حالة أكرم توفيق لاعب الفريق وقدرته على العودة للملاعب الشهر المقبل.

وأجرى أكرم توفيق جراحة فى الرباط الصليبي بالنمسا خلال يناير الماضي وخاض طوال الفترة الماضية برامج تأهيلية وعلاجية فى مصر وقطر والنمسا للتعافى من هذه الجراحة.

وخضع أكرم توفيق لفحص طبي منذ أيام لدى الخبير النمساوي "فينك"، وأكد الأخير أن اللاعب يخوض حالياً برنامجه التدريبى الأخير للعودة للتدريبات الجماعية التى ستكون في أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

وأمام تأكيدات الخبير النمساوي، استقر مسئولو الأهلي على تأجيل التعاقد مع ظهير أيمن للفريق، رغم أن محمد هاني يرتكب أخطاء مُتكررة فى هذا المركز، كما أن كريم فؤاد مازال يحتاج مزيداً من الخبرات.

وقال مسئولو الأهلي، إنه من الأفضل الانتظار لحين عودة أكرم توفيق والدفع به في المباريات على أن يكون هاني وكريم فؤاد بدلاء له.