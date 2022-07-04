شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى بعد أنباء توقيع لاعبه للأهلى: مصطفى شلبى باقٍ معنا 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، بقاء مصطفى شلبى فى الفريق البترولى لمدة 4 مواسم قادمة، مؤكدا حاجة الفريق لجهود اللاعب في الفترة القادمة.

وأكد رئيس نادى إنبى، فى تصريحات صحفية، أن مصطفى شلبي تلقى عرضين خلال الفترة الماضية أحدهما مصرى وينافس على الدورى، والآخر تركى، لافتا إلى أنه قرر التمسك باللاعب لحاجة الفريق لخدماته.

جاءت تصريحات رئيس إنبي بعد تردد أنباء عن توقيع مصطفى شلبى للنادي الأهلى خلال الأيام الماضية.

من ناحية أخرى، حذر جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، لاعبيه من التفكير أو الانشغال بأية عروض انتقال لأندية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل وجود أكثر من جولة قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وجاءت تحذيرات فييرا سعيا لاستعادة ذاكرة الانتصارات سريعا في الدوري والتركيز في المباريات الصعبة التي تنتظر إنبى في البطولة المحلية خلال الجولات المقبلة للابتعاد عن دائرة الخطر وصراع الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وتأتي تحذيرات فييرا في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقي لاعبين مثل النيجيري جون إيبوكا ومحمود جاد ومصطفى شلبي ومصطفى شكشك من أندية أخرى في الأيام القليلة الماضية وهو ما يخشى معه المدير الفني من امكانية فقدان لاعبيه التركيز المطلوب في الجولات المقبلة للبطولة.