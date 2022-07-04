شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الزمالك كشف خدعة طارق حامد بعرض الـ20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن الزمالك كشف حيلة طارق حامد لاعب وسط الفريق لعدم تمديد تعاقده مع النادى عن طريق عرض الـ20 مليون جنيه. وقال خالد الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "جمهور الزمالك اتعلق بطارق حامد مش عشان لاعب ممتع لأ عشان لاعب راجل، ودافعوا عنه ووقفوا جنبه فى كل الاتهامات التى وجهت له من الجماهير المنافسة".

وأضاف بندق، "جمهور الزمالك بيحب اللاعب المهارى زى أشرف بن شرقى ، واللاعب الراجل زى طارق حامد ووقفوا فى ضهره كتير، ومع ذلك اللاعب رافض يجدد عقده".

وتابع خالد الغندور، "أمير مرتضى حس إن طارق حامد مش عايز يجدد قام عرض عليه مبلغ خيالى يفوق 20 مليون جنيه، وطارق حامد لم يعطه ردا حاسما، فتيقن أن اللاعب خارج حسابات الزمالك وأعلن ذلك".