شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستهدف التعاقد مع مهاجم أجنبى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادي فاركو التعاقد مع مهاجم أجنبي فى الموسم الجديد، لتدعيم صفوف الفريق، خاصة أنه يعاني فى هذا المركز. وقال مصدر بفاركو فى تصريحات صحفية، إن نونو ألميدا المدير الفني للفريق طلب من إدارة النادى سرعة التعاقد مع مهاجم أجنبي الفترة المقبلة، لتعويض غياب الثنائي سيف تيرى وعمرو جمال، والذى يعانا من إصابة الرباط الصليبي.

وأضاف المصدر، أن إدارة النادي بدأت بالفعل البحث عن مهاجم أجنبي للتعاقد معه في الفترة الحالية.

ويرغب مسئولو فاركو فى تحديد احتياجات الفريق مُبكراً من أجل إتمام أكثر من صفقة قوية، بعدما كشفت مباريات الفريق الماضية حاجة الفريق لتدعيمات فى عدة مراكز، منها وسط الملعب والهجوم.

ويُعاني فريق فاركو من أزمة في مركز المهاجم الصريح، خاصة بعد إصابة عمرو جمال بالصليبي، وإيقاف السوداني سيف الدين تيري بقرار من الاتحاد الدولى الفيفا بجانب إصابته أيضاً بالرباط الصليبى.