شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: إيفونا صفقة انتقال حر لأسوان موسمين ومتفائل بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم عرابي، المدير الرياضي لنادي أسوان، أن اللاعب الجابونى ماليك ايفونا 29 سنة انضم لفريق أسوان فى صفقه انتقال حر لمدة موسمين دون تكلفه نادى أسوان شيئا.

وقال عرابي، "سيخضع اللاعب للكشف الطبي اليوم فى الثانية ظهرا، أنا متفائل جدا بالصفقة، إيفونا بيتمرن وجاهز بدنيا وجاهز للتحدى، إن شاء الله نكون عن حسن ظن جماهير نادى أسوان الكبيرة وهذه مجرد البداية واللي جاى أفضل".

ووصل ماليك إيفونا نجم النادي الأهلي السابق إلى محافظة أسوان ظهر اليوم، الاثنين، للانضمام للفريق الجنوبي بعد الصعود للممتاز.

ونجح هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي أسوان حاليا في اقناع اللاعب بالتوقيع لفريق أسوان وتقديم الاضافة في الموسم المقبل.

ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة في مجال التدريب.