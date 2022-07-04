شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يكشف حقيقة توقيع عبده يحيى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى عبده، المدير الفني لغزل المحلة، أن لاعبه عبده يحيى لم يوقع لنادى الزمالك ولم تصل أى عروض رسمية للنادى بشأن اللاعب.

وقال مصطفى عبده فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "غزل المحلة لم يصله أى عرض رسمى للتعاقد مع عبده يحيى سواء من الزمالك أو من غيره، وكذلك باقى اللاعبين لم تصلنا عروض بشكل رسمى لأى لاعب".

وعن كأس الرابطة قال مصطفى عبده، "نتمنى أن يكون كأس الرابطة هو اللقب الأول لغزل المحلة منذ موسم 73 ، وكلنا لدينا إصرار وعزيمة وتركيز على الفوز على فيوتشر الخميس المقبل، حتى نكتب أسماءنا بحروف من ذهب فى تاريخ المحلة".

وعن الدوري علق مدرب غزل المحلة، "مفيش خوف على الفريق فى الدوري، الأمور تسير بصورة جيدة ونملك لاعبين مميزين وروحا عالية لتقديم مباريات قوية".