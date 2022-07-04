شكرا لقرائتكم خبر عن آية شحاتة تتأهل لنصف نهائى التايكوندو وتضمن ميدالية لمصر بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت آية شحاتة، لاعبة منتخب التايكوندو ، إلى منافسات نصف نهائي وزن 67 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط، بعد الفوز على لاعبة صربيا بالنقطة الذهبية بعد التعادل 4-4 فى مباراة دور الثمانية لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

وجاء تأهل اللاعبة لتضمن ميدالية جديدة للبعثة المصرية فى البطولة عامة، وللتايكوندو خاصة، حيث إن الفوز فى قبل النهائى يعنى ضمان ميدالية ذهبية أو فضيبة، والخسارة تتوج اللاعبة بالبرونزية.

وكانت أشرقت درويش وشهد سامى توجتا بالميداليات الفضية فى منافسات التايكوندو أمس.

وتحتل مصر المركز السابع فى الترتيب العام، والثانى فى ترتيب الدول العربية، بعدما حققت البعثة المصرية 43 ميدالية مقسمة إلى 11 ذهبية، و14 فضية، بالإضافة إلى 18 برونز.