شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يدعم محمود حمدى حارس مرمى فيوتشر بعد التأهل لنهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي فيوتشر، على دعم زميله فى حراسة مرمى الفريق محمود حمدي، عقب الفوز على إنبي بهدفين نظيفين فى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، ليضرب فيوتشر موعداً مع غزل المحلة في المباراة النهائية.

ونشر جنش صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام مرتدياً قميص زميله محمود حمدي، والذى تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة قبل مواجهة إنبي.

وأغلق فريق فيوتشر صفحة مباراة إنبي في الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين، استعداداً للقاء المقبل أمام غزل المحلة في الدور النهائي يوم الخميس المقبل.

وكان غزل المحلة قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاسماعيلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.