شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف حصوله على توقيع بعض اللاعبين لتدعيم الفريق بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، عن خطة ناديه لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي المنتظر، وقال السقا فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، الإدارة الفنية انتهت من التخطيط للموسم الجديد، وقمنا بالتحضير للصفقات الجديدة منذ 3 أشهر، وحصلنا على توقيع بعض اللاعبين.

وأضاف المدير الرياضي لفيوتشر، "الإعلان عن كل شيء سيكون نهاية الموسم، نحن نعمل بهدوء وبسرية، وأشكر إدارة النادى لأنها تلبي كل طلبات الجهاز الفني.

فيوتشر أعلن فى وقت سابق حصوله على توقيع مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش، ليكون أول صفقة في الفريق قبل الميركاتو الصيفي المنتظر.

كما حصل فيوتشر أيضاً على توقيع علي الفيل مدافع فريق الطلائع لمدة 3 مواسم، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وتأهل فيوتشر إلى المباراة النهائية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد تغلبه على إنبي بهدفين نظيفين، خلال مباراة الدور نصف النهائي التي جمعت الفريقين أمس.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.