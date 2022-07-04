شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يقترب من الانضمام لأسوان فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الجابونى ماليك أيفونا، مهاجم الأهلى السابق، من الانضمام لفريق أسوان الصاعد حديثا للدورى المصرى الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووصل إيفونا إلى مطار أسوان صباح اليوم للخضوع للكشف الطبي بأحد المراكز الطبية وتوقيع العقود مع مجلس إدارة النادى.

وخضع إيفونا لجراحة الرباط الصليبى الموسم الماضى خلال وجوده فى الصفاقسى التونسى الموسم الماضى، الذى تم إنهاء التعاقد معه بالتراضى بين الطرفين بنهاية الموسم الحالى.

وكان مجلس إدارة أسوان الرياضى، برئاسة المستشار الشافعى صالح، قد أعلن فى اجتماعه الأخير تشكيل الجهاز الفنى والإدارى لفريق الكرة الأول بالموسم الجديد 2022 / 2023 بالدورى الممتاز.

واعتمد مجلس إدارة النادي الجنوبي الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين على النحو التالي:

المشرف على الكرة محمود الشيمى عضو مجلس الإدارة

المدير الرياضى هيثم عرابى

المدير الفني ربيع ياسين

المدرب العام أحمد مصطفى بيبو

مدرب مساعد زيزو حشمت

مدرب مساعد أحمد مارادونا

- مدرب مساعد حمادة السيد

مدرب حراس المرمى، أحمد كمال

- مخطط أحمال، عصام عمر

مدير إدارى، مصطفى عبده الشرقاوى

إدارى الفريق محمود سمكة.