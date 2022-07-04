شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى رداً على أحد متابعيه: الأهلى لم يطردنى وتركت النادى لحاجتى للراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء رغم تتويجه بالعديد من البطولات مع الفريق. وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر، رداً على أحد متابعيه من جماهير الأهلي، "الأهلي لم يطردني أو يدفعنى للذهاب ولدى كامل الاحترام لمحمود الخطيب والجماهير، لسوء الحظ كنت أحتاج في الوقت الحالى للراحة مع عائلتي، والآن لدى الأهلي مدرب أوروبي جيد وعلى الجميع دعمه".

وكان أحد متابعي موسيماني قد وجه اعتذاراً للجنوب أفريقي قائلا، "أنا آسف بيتسو موسيماني لانتقادك فى بعض الأحيان على طريقة لعبك، لكنك كنت تخفى عيوب الفريق بطريقة ممتازة، وأصبح هذا واضحًا بعد مغادرتك، أنا أعتذر لـ موسيماني مرة أخرى.

وأعلن الأهلي رسميا التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز، لتولي منصب المدير الفني للفريق بعقد يمتد لموسمين، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويستمر سيد عبد الحفيظ في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، والجهاز المعاون يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا.. سامي قمصان مدربًا.. راؤول فاريا مطور أداء.. بيدرو جيميرايش، مخطط أحمال وإخصائي فسيولوجي.. إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى.. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.