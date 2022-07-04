شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: لماذا لم يتم إيقاف على لطفى وعبد الحفيظ بعد تكرار خروجهما عن النص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى خالد الغندور قرارات اتحاد الكرة بعد مباراة الأهلى وسموحة، والتى شهدت إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى مباراة واحدة. وقال خالد الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لازم عشان ننجح النظام يطبق على الكل سواء أهلى أو زمالك أو محلة أى فريق".

وأضاف بندق، "من أمن العقاب أساء الأدب، إزاى سيد عبد الحفيظ يتوقف مباراة واحدة بعد طرده أمام سموحة، رغم أنها مش المرة الأولى التي يخرج فيها عن النص وتم طرده أربع مرات قبل ذلك، ما يعنى أن العقوبة غير رادعة، فلازم يتم مضاعفاتها، وإزاى على لطفى لم يتم عقابه بعدما زعق للحكم الرابع وقاله متتكلمش معايا بالأسلوب دا".

وتابع خالد الغندور، "عندنا أخطاء والحكام ميحبوش بعض وبيجننونا فى التحليل بس لازم احترامهم ومينفعش لاعب يزعق للحكم كده، لو مكنش على لطفى في الأهلى مكنش يقدر يعمل كده مع الحكم، حسام حسن اتوقف 6 شهور وشيكابالا 8 مباريات ومحدش أتكلم ، ازاى بقى محدش قال حاجة لعلى لطفى".

وأضاف، "أنا مش بقول كده عشان زملكاوى بس ميصحش ياجماعة اللى بيحصل لازم نصحح من أخطائنا، حكام مصر بتخاف من لاعبى الأهلى والزمالك، وبتطلع إنذارات بسهولة للاعبى الفرق الأخرى".

وأكمل، "الأهلى حط محمد عادل فى البلاك ليست عشان قال الاحتواء رغم أنه عمل مباراة كبيرة والأهلى فاز بخمسة على الزمالك، والحكم بقاله 6 شهور محكمش للأهلى مباراة".

وتابع، "الأندية أقوى من الحكام والحكام بيعملوا حساب لجلسات تقطعيهم على الهواء بعد مباريات الأهلى والزمالك".