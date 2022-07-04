شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يوقع عقود انتقاله لأسوان لمدة موسمين بعد اجتياز الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل إلى مطار أسوان الدولى المهاجم الجابونى ماليك إيفونا لاعب الاهلى السابق صاحب الـ 29 سنة تمهيدا للانضمام لنادى أسوان بالدورى الممتاز للموسم الجديد فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ومن المقرر أن لا يتحمل نادى أسوان أى أعباء مالية. ونجح هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي أسوان فى إقناع اللاعب بالتوقيع لفريق أسوان والاستعانة بخدماته فى الموسم الجديد.

ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة فى مجال التدريب.