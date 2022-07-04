شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: أبو جبل بيتخانق مع النصر السعودى.. وبسام وقع للزمالك وصرف الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن محمد بسام حارس مرمى الطلائع وقع للزمالك وحصل على شيك وصرفه وقبلها وقع للبنك الأهلى وحصل على شيك ولم يصرفه، مشيرًا إلى أن محمد أبو جبل دخل في خلاف مع مسئولي النصر السعودى بعد توقيعه.

وقال خالد الغندور في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مسئولو الزمالك قعدوا مع محمد أبو جبل ومن الآخر مفيش جديد حصل في الجلسة، وأبو جبل بعد ما رجع من كأس أمم وقع للنصر السعودى وحصل على قيمة أول موسم كاش، النصر رجع في كلامه وقالوله هنسبلك قيمة أول موسم ولكن الحارس متمسك بقيمة العقد كاملاً".

وتابع بندق: "أبو جبل قصته مع الزمالك انتهت خلاص، ونرجع نقول إن الحارس تفكيره وداه في حتة تانية بقى مش مركز من وقت ما رجع من كأس الأمم الأفريقية واهتم بالبرامج ومركزش في الأهداف اللى بتدخل مرماه".

وتابع بندق: "جنش مش راجع الزمالك وفيوتشر هيفعل بند البيع، وفاركو هيدفع الـ 20 مليون جنيه ويفعل بند شراء محمد صبحى يعنى الإثنين مش راجعين الزمالك".

وأكمل الغندور: "محمد بسام هو الحل الوحيد دلوقتى والحقيقة هو وقع للبنك الأهلى وحصل على شيك لم يصرفه ثم وقع للزمالك وحصل على شيك وصرفه".