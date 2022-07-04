الامارات | أرسنال يتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، بعقد طويل الأمد.

وسجل جيسوس /25 عاما/ 95 هدفا في 236 مباراة شارك فيها مع مانشستر سيتي في كافة المسابقات خلال خمسة مواسم.

ويعد جيسوس لاعبا أساسيا مع المنتخب البرازيلي حيث شارك في 56 مباراة دولية وسجل 19 هدفا، منذ أن شارك بشكل كامل للمرة الأولى في سبتمبر 2016.

وكان جيسوس عضوا في الفريق الذي فاز بكوبا أمريكا في 2019.

وقال المدير التقني لأرسنال إيدو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي :" سعداء لأننا تعاقدنا مع جابرييل. كل الأشخاص الذين يعرفون كرة القدم جيدا، يعلمون إمكانات جابرييل جيسوس".

وأضاف :"جابرييل لاعب أعجبنا به منذ فترة طويلة. نتطلع لرؤيته ينضم مع زملائه الجدد قبل انطلاق الموسم. كلنا نرحب بجابرييل في أرسنال".

وأضاف ميكيل أرتيتا مدرب الفريق :" أنا متحمس للغاية. النادي قام بعمل مذهل للتعاقد مع لاعب بهذه المكانة. أعرف جابرييل شخصيا بشكل جيد للغاية، ونحن نعرفه جيدا من خلال لعبه في الدوري الممتاز، ونجاحه فيه".

وأكد :" هذا المركز كنا نرغب في تدعيمه منذ فترة طويلة والآن استطعنا الحصول على لاعب كلنا نريده، لذلك أنا سعيد للغاية".

وسيرتدي جابرييل القميص رقم 9 وسينضم لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد قريبا.

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