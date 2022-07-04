مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - بعد تأهل الأهلي إلى النهائي بعد الفوز على بتروجت في نصف النهائي

أرسل اتحاد كرة القدم المصري خطابين إلى الأهلي والزمالك ليخطرهما بموعد نهائي كأس مصر 2021.

يستقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، طاقم حكام أجنبي لإدارة قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وشدد اتحاد الكرة في خطابه على أن المباراة ستقام يوم 21 يوليو المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة 9:00 مساء.

وأشار الخطاب إلى أن الأهلي سيرتدي زيه الأصلي في المباراة بينما سيرتدي الزمالك الزي البديل على أن يكون الأول هو المسؤول عن كرات المباراة.