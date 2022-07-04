شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة مؤمن عبد الغفار مدرب منتخب الشباب ونجم الشواكيش السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت فجر اليوم، والدة مؤمن عبد الغفار لاعب الترسانة السابق والمدرب العام لمنتخب الشباب مواليد 2006 حاليا بعد صراع مع المرض.

اضطر مؤمن عبد الغفار للخروج من معسكر المنتخب المقام حاليا بالقاهرة ويمتد حتى يوم 7 يوليو الجارى فى إطار البرنامج الموضوع من الجهاز الفنى للمنتخب استعدادا لبطولة كأس العرب.

وتوج منتخب مصر للناشئين 2006 بلقب بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بالجزائر فى مارس الماضى.

ويعد مؤمن عبد الغفار أحد قادة الترسانة فى العصر الذهبى حيث لعب مع الشواكيش بدورى الأضواء لعدة مواسم وانتقل بعدها للعديد من أندية الدورى على رأسها المصرى والقناة.