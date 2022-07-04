شكرا لقرائتكم خبر عن دورة العاب البحر المتوسط 2022 .. مصر فى المركز السابع بالترتيب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت البعثة المصرية رصيدها بمنافسات دورة العاب البحر المتوسط المقامة بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو الجارى، بعدمل وصل حصاد البعثة إلى 43 ميدالية متنوعة حتى الآن.

حصاد مصر فى دورة العاب البحر المتوسط 2022

وتحتل مصر المركز السابع فى الترتيب العام، والثانى فى ترتيب الدول العربية، بعدما حققت البعثة المصرية 43 ميدالية مقسمة إلى 11 ذهبية، و14 فضية، بالإضافة إلى 18 برونز.

وتتصدر تركيا فى المركز الأول برصيد 96 ميدالية، ثم إيطاليا 131 ميدالية، يليها فرنسا برصيد 73 ميدالية ، وتحل الجزائر في المركز الرابع برصيد 48 ميدالية، و في المركز الخامس إسبانيا 52 ميدالية، وتحل صربيا سادسة ومصر سابعة.

ذهبيات وفضيات مصر فى دورة العاب البحر المتوسط 2022

حقق الذهبيات لمصر كل من نعمة سعيد 2، زياد السيسي ، يسري حافظ ، بسنت حميدة 2 ، محمد عبدالموجود ، عمرو رضا ، منتخب السيدات لتنس الطاولة ، فريال أشرف، يوسف بدوي .

وحقق الفضيات أشرقت درويش ، كريم كحلة 2 ، إيهاب عبدالرحمن ، منتخب الفروسية ، إسراء عويس ، أحمد عبدالغني 2 ، عمر عصر ، يحي حافظ ، عبداللطيف منيع ، أحلام يوسف ، عبدالله ممدوح .

الميدالية البرونزية للبعثة المصرية فى دورة العاب البحر المتوسط 2022

وفيما يخص البرونزيات فحققها محمد طلعت ، شهد الحسيني ، بسمة عماد ، محمد مجدي ، عمر السيد ، يمنى عياد ، عزمي محيلبة ، يسري سامي ، سمر حمزة ، شيماء محمد ، علي زهران ، ضحى هانى ، ريم أحمد ، يوسف حميدة ، هيثم فهمي ، عبدالرحمن عمر ، نور الدين حسن ، أحمد أيمن ،عمرو علاء .