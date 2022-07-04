شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل لليوم السابع: أعتذر لجمهور الإسماعيلى.. وعودة إيهاب جلال "متهزنيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش جماهير الإسماعيلى حالة من الغضب الكبيرة بعد وداع الدراويش منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة من الدور نصف النهائي، بالخسارة أمام غزل المحلة بالأمس بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

ثورة الغضب داخل الإسماعيلية أشارت بإصابع الاتهام صوب حمزة الجمل المدير الفني للفريق صاحب التاريخ العريض داخل القلعة الصفراء، الذى فتح قلبه لـ"الخليج 365" ليكشف حقيقة رحيله عن الإسماعيلى وتولى إيهاب جلال المسئولية بدلا منه، وأسرار تراجع نتائج الدراويش هذا الموسم، وخطة الجهاز الفني للنهوض بالفريق الأصفر من كبوته ودار شريط الحوار التالى:

*هل أخطرك مجلس الإسماعيلى بالرحيل عن تدريب الفريق؟

- لم يتحدث معى أحد فى هذا الشأن، وأسمع هذه الشائعات مع كل مباراة أخوضها مع الفريق منذ مباراة البنك الأهلى في الدوري.

*فى رأيك ماسبب خروج الإسماعيلى من كأس رابطة الأندية؟

-لم يقصر أحد، هذه إدارة الله قدمنا مباراة كبيرة بشهادة الجميع ظهرت فيها هيبة الدراويش واستحوذنا على المباراة بشكل كامل أمام فريق تفوق عليه الأهلى فى الوقت القاتل بصعوبة.

*جمهور الإسماعيلى يشعر بخيبة أمل كبيرة.. ما تعليقك؟

-حقهم يزعلوا بس عايزهم يزعلوا من النتيجة لكن يفرحوا بالأداء وبعتذرهم اعتذار شديد على حاجة خارجة عن إرادتى، قدمت كل ما فى وسعى ولكن الوجه القبيح لكرة القدم أحيانا يظهر في مباراة ويدير ظهره للفريق الذى لعب وقدم مباراة كبيرة.

*لماذا لا يشارك حازم مرسى فى التشكيل الأساسى رغم حاجتك لمهاجم؟

البعض يلومنى بسبب عدم إشراك حازم مرسى ويتهمنى أنه اضطهده وهو اتهام باطل، ويعلم الله أنى أعامل كل اللاعبين بما يرضى الله، ولكن حازم وأبو بكر ومروان كلهم مواهب شابة تحتاج لوقت مناسب للظهور في التشكيل الأساسى، لدينا لاعبون صغار يشاركون باستمرار مع الفريق ونحتاج لوجود عناصر خبرات لعمل مزج بين الشباب والخبرات في هذا الوقت الحرج من عمر المباريات الفاصلة في الدوري ، والمدير الفني هو من يحدد وقت الدفع بالمواهب الشابة حتى لايتم حرقها، ودفعت بأحمد أيمن وبيومى والنبريصى وظهروا بشكل مميزة، أنا أكبر أنى أعمل موقف مع أي لاعب ، ومش معقولة أشارك لاعب كل ارقامه أنه لعب 356 دقيقة في أربع سنين داخل النادى .

*هل أجريت تغييرات اضطرارية فى مباراة المحلة بالأمس؟

- عمر الوحش ومدوبلى ومخلوف قالولى مش قادرين نكمل شعروا بإجهاد فى السمانة، وكان لازم يخرجوا، وعندنا إصابات كتيرة فى الفريق.

*هل يستطيع الإسماعيلى الهروب من شبح الهبوط؟

-الإسماعيلى لن يهبط، وهذا على مسئوليتى الشخصية، الإسماعيلى فريق كبير وجماهيره عريضة والمباريات المقبلة سيظهر فيها تحسن النتائج بشكل كبير وهذا تطور طبيعى بعد تحسن الأداء وتطور أداء اللاعبين.

*من اللاعبون الذين تطور أداؤهم فى الإسماعيلى منذ توليك المسئولية؟

- عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى ومحمد الشامى وباهر المحمدى ، كلهم ظهر عليهم تطور كبير في مستواهم الفني والبدنى.

*البعض يرى أن الإسماعيلى يحتاج تغييرا فنيا فى الوقت الحالي.. ما ردك؟

-ليه تغيير؟.. محدش قصر فى نتائج فوق الممتاز للفريق، وعلى فكرة قبل وجودى الاسماعيلى حصد 11 نقطة في 16 مباراة ، وحصد في عهدى 9 نقط في 6 مباريات والفريق يتطور من مباراة لأخرى والناس المحترمة بتشيد بمجهودنا كجهاز لانهم شايفين انضباط ، وكفانا تغيير مدربين ، بحترم كل الآراء ولكن صبراً هنوصل وهنكمل وهنبقى أفضل في اللى جاى.

*البعض يرشح إيهاب جلال للعودة لتدريب الإسماعيلى.. ماردك؟

الكلام ده ميهزنيش عندى ثقة في نفسى بلا حدود ، شغلى واضح ولا ألتفت لأى آراء أنا مدرب محترف وعامل استقرار للفرقة، وأرقامى أعلى من أي حد ، والخبرات والعلم عندى أعلى من أي حد ، وجهازى يعمل بكفاءة ويقدر الاسماعيلى ويعلم مكانته.

*هل علاقتك متوترة مع حسنى عبد ربه ؟

بالعكس علاقتنا جيدة للغاية ، ومن اليوم الأول للجهاز وضعت دور لكل فرد والكل يؤدى دوره باحترافية شديدة حتى لايحدث تعارض .

*البعض ينتقد عدم وجود خبرات لديك في الدوري الممتاز ؟

أسمع هذا الكلام بغرابة شديدة ، ياجماعة أنا دربت 6 فرق في الدوري الممتاز ، الاسماعيلى مش أول فرقة دربت المقاولون العرب وغزل المحلة وتليفونات بنى سويف والرجاء المطروحى لما كانوا في الممتاز ، وكمان دربت الخرطوم السودانى وخدت لقب أحسن مدرب ودربت فرق العروبة والنصر و…