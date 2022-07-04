شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميده أسرع بنت فى مصر.. ما لا تعرفه عن صاحبة ذهبيتى ألعاب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسنت حميده لاعبة منتخب ألعاب القوى خطفت الأنظار بشدة خلال الأيام الماضية بعدما توجت بذهبيتى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا بالجزائر. بسنت حميده تحصد ذهبيتى 100م و200م بدورة البحر المتوسط

بسنت حميده تحصد ذهبيتى 100م و200م بدورة البحر المتوسط ونجحت بسنت حميدة في التتويج بذهبيتى سباقات 100 م و 200 م وكسرت الرقم القياسى المسجل فى الدورات السابقة. بسنت حميده أسرع بنت فى مصر

بسنت حميده أسرع بنت فى مصر نرصد فى السطور التالية معلومات لا تعرفها عن بسنت حميده أسرع بنت فى مصر - مواليد 1996 وتبلغ من العمر 26 عاما - مقيمة فى الإسكندرية - شقيقها باسم حميدة بطل العالم فى ألعاب القوى - متزوجة من مدربها محمد عباس - تخرجت من كلية الهندسة وتعمل معيدة بالجامعة - شاركت في أول بطولة دولية عام 2013 - توجت بعدة بطولات على رأسها البطولة العربية ، ووصلت لنصف نهائي بطولة العالم 2019 . - تعرضت للإصابة قبل أولمبياد طوكيو وهو ما حرمها من المشاركة - شاركت في بطولة التشيك الدولية و توجت بميداليتين - انسحبت من بطولة أفريقيا يونيو الماضى بسبب الإصابة - كسرت الرقم المحقق فى النسخة الأولى من دورات البحر المتوسط.