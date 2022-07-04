شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تختار مصطفى عسل ونور الشربينى لاعبى شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" الثنائي مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية للسيدات، كأفضل لاعبين فى شهر يونيو الماضي، بعد تتويجهما بآخر بطولة فى الموسم الماضي وهى بطولة العظماء الثمانية.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر يوليو الجارى، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة وبطل العالم، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الثانى على التوالي، فيما جاء النيوزيلاندى بول كول فى المركز الثاني.

وتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي مركزاً ليحتل التصنيف الثالث بعد تتويجه مؤخراً ببطولتي الجونة الدولية والعظماء الثمانية، وفى المركز الرابع حل البيروفي دييجو إلياس.

وتراجع محمد الشوربجي لاعب إنجلترا للمركز الخامس ليخرج من قائمة التوب 3 لأول مرة منذ 8 سنوات، ويأتي خروج الشوربجي من قائمة التوب 3 بعد إعلانه عن تحول انتمائه للعب باسم إنجلترا بدلاً من مصر فى بطولات الاسكواش، حيث خسر بعدها لقب بطولة موريشيوس أمام البيروفي دييجو إلياس، قبل أن يودع بطولة العظماء الثمانية من الدور نصف النهائي.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وحافظ مازن هشام لاعب وادي دجلة على تواجده في المركز الثامن، وواصل مروان الشوربجي تواجده في المركز التاسع، كما استمر فارس الدسوقي في المركز العاشر.