شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب اليد أمام مقدونيا فى نصف نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجاز جديد ينتظر منتخب كرة اليد المشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بالجزائر، حيث يخوض منافسات نصف نهائي البطولة اليوم أمام مقدونيا.

موعد مباراة مصر ومقدونيا

وتقام مباراة مصر ومقدونيا فى نصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط فى الثانية ظهرا، وتنقلها قنوات أون تايم سبورت.

قائمة منتخب اليد فى البطولة

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وإبراهيم المصرى.

مشوار منتخب اليد فى البحر المتوسط

وتفوق منتخب مصر فى الجولة الأولى على إيطاليا بنتيجة 35/38، وفاز على صربيا فى ثانى مواجهاته بنتيجة 35/28، كما نجح فى تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 30/26 فى ثالث المواجهات، ، و انسحبت سلوفينيا لإصابة لاعبيها بفيروس كورونا، ليتأهل المنتخب لنصف النهائي ويضرب موعدا مع مقدونيا اليوم.