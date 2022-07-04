شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحذر من المدرستين الفرنسية والإيطالية فى تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن المدرستين الفرنسية والإيطالية لا تصلحان لتدريب منتخب مصر المرحلة المقبلة، خلال حديثه عن ملف المدير الفنى الجديد المنتظر للمنتخب الوطنى لخلافة إيهاب جلال المدير الفني السابق.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مش بحب المدرسة الفرنسية وحاسس إنها لا تصلح للتدريب فى مصر، وأكبر مثال هنرى ميشيل مع الزمالك وجيرال جيلى مع منتخب مصر".

وأضاف شوبير، "المدرسة الألمانية تمشى كويس فى مصر، وكذلك البرتغالية، بينما المدرسة الإيطالية لا تصلح بدليل تجربة تارديللى حسيته مهمل وشايف المنتخب بطريقة مختلفة".

وتابع شوبير، "زمان كانت بتمشى معانا التجربة الإنجليزية مثل مايكل سميث، ولكن المدرسة الإنجليزية بدأت تموت فى إنجلترا نفسها فبلاش منها، هذه مجرد وجهة نظر تحتمل الصواب والخطأ".