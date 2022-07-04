شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يجتمع لبحث أسباب وداع كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، اجتماعاً خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث أسباب وداع الدراويش لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستمع مجلس الإسماعيلى لوجهة نظر الجهاز الفني فى أسباب خروج الدراويش من البطولة التي كان يمنى النفس بالتتويج بها بعد سنوات طويلة من الغياب عن منصة التتويج ويستعد الاسماعيلى لمواجهة إنبى المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بالخسارة أمام غزل المحلة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى والاضافى بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق في الدور نصف النهائي للبطولة.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل فريق الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 26.