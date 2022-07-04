شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى اليوم لحسم مصير ياسر إبراهيم من مواجهة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، لاختبار طبى لتحديد موقفه من مباراة فريقه أمام الجونة بعد تعرضه لشد بسيط فى العضلة الأمامية خلال مباراة بتروجت الأخيرة بكأس مصر.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور ببطولة الدورى، فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بنفس النتيجة فى آخر جولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29.