شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبة فى قائمة منتخب السلة بكأس العالم للناشئات بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب ناشئات كرة السلة تحت 17 سنة فى منافسات كأس العالم التى تقام فى الفترة من 9 إلى 17 يوليو الجارى بالمجر، ببعثة قوامها 12 لاعبة.

القائمة التى اختارها الجهاز الفنى بقيادة عماد محمود تضم كلا من جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد.

ويقع المنتخب المصري فى المجموعة الثالثة مع كندا وإسبانيا وكوريا، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر عماد محمود المدير الفني، هاني حسن المدرب العام، خالد جبر ونهال سعد مدربين، آلاء خالد إداري، أسماء سيد علاج طبيعي، محمد جابر محلل أداء، محمود فرج مدرب أحمال.

وغادرت البعثة القاهرة متوجهة إلى المجر خلال الساعات الماضية للمشاركة فى مونديال الناشئات، ويرأس البعثة محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة.