شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أرسنال يعلن ضم البرازيلي جابرييل جيسوس قادمًا من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي أرسنال الانجليزي الحصول على توقيع الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس قادمًا من مانشستر سيتي وذلك بعقد طويل الأمد حيث يسعى الريدز لتدعيم خط هجومه قبل إنطلاقة الموسم الجديد.

جابريل جيسوس ينضم لصفوف أرسنال قادمًا من مان سيتي

وقال أرتيتا المدير الفني للجانرز أنه سعيد للغاية بالحصول على توقيع جابرييل وكل من يعرف كرة القدم يعرف بأن تلك الصفقة جيدة لنا واللاعب أعجبنا كثيرًا وحاولت الإدارة أن تظفر بخدماته ودخلنا في منافسة مع فرق أخرى.

وأضاف: “ متحمس للغاية من أجل إخراج أفضل ما لديه من مميزات خاصةً أنه لاعب مميز للغاية وشخصية جيدة الجميع يعرفه منذ أن إنضم للمرة الأولى للبريميرليج قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي”.

وأنهى الاسباني تصريحاته بأن اللاعب كان على رادار الجانرز خلال الفترة الماضية للحصول على توقيعه وهو ما نجحنا به بالفعل لتعويض رحيل الثنائي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والفرنسي لاكازيت".

ومن المُنتظر أن يرتدى جابرييل جيسوس القميص رقم 9 مع فريقه الجديد وسينضم إلى تدريبات الجانرز خلال الفترة المقبلة.