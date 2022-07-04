شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الكرة الذهبية.. ماذا ينتظر محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول ؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي من الحفاظ على الفرعون المصري محمد صلاح بعد أن وقع قائد الفراعنة على عقد جديد يبقيه في الأنفيلد حتى صيف العام 2025 بعد أن توصل الطرفان لإتفاق يقضي بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

3 تحديات تنتظر محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

وقب توقيع صلاح على عقد جديد فإن الفرعون المصري أمامه ثلاثة تحديا نارية أبرزها ما يلي:-

الكرة الذهبية

أولى التحديات التي تنتظر الملك المصري الحصول على جائزة الكرة الذهبية التي يتم تقديمها بواسطة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للاعب الأفضل في العالم حيث لم يُكتب له النجاح في التتويج بها خلال المواسم السابقة.

توقيع صلاح على عقد جديد مع ليفربول والحالة التي يمر بها من تجانس مع زملاءه في الفريق ومديره الفني الالماني يورجن كلوب كلها أمور قد تمنحه الأفضلية من أجل محاولة حصدها والفوز بها مستقبلًا.

البقاء على القمة

التحدي الثاني الذي ينتظر مو البقاء على القمة على الرغم من أنه وصل لحاجز الثلاثين من العمر خلال الشهر المنصرم لكنه يمتلك من المقومات البدنية ما يسمح له بالحفاظ على مستواه ليكون واحد من أفضل اللاعبين في العالم.

صدارة الهدافين

آخر التحديات التي سيطمح صلاح لتحقيقها بعد تجديد عقده هو البقاء على صدارة هدافي فريقه خاصةً أنه صرح في أكثر من مناسبة أنه يطمح لأن يكون الهداف التاريخي للريدز في جميع المسابقات ونجح بالفعل في الوصول للمركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 156 هدفا في جميع المسابقات في الوقت الذي يتصدر القائمة إيان راش برصيد 346 هدفا.

وعلى الرغم من أن الفارق بين الثنائي يعد شاسعًا وكبيرًا لكن يكفي بأن صلاح يحتاج لثلاثين هدفًا فقط من أجل القفز للمركز الخامس في تلك القائمة وبعدها تبدأ رحلة البحث عن تحطيم الأرقام القياسية تباعًا لتنصيب نفسه ملكًا على عرش ليفربول.