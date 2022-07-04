شوبير يكشف السر .. ما الذي أراده سامي قمصان ورفضه ريكاردو؟

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي أن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي، رفض طلب سامي قمصان، المدرب العام، قبل مباراة الأحمر أمام بتروجت، التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2020-2021.

وقال شوبير : "ريكادو سواريش عمل حركة حلوة محدش خد باله منها، محمد شريف أهدر فرصة قبل تغييره، ليقرر المدرب تأخير استبداله على أمل أن تتاح له فرصة أخرى للتسجيل، لكن لم تأت فرصة، ليقرر استبداله بـ حسام حسن".

وأضاف شوبير: "أريد أن أخبركم بسر، سامي قمصان كان يريد الدفع بتشكيل “ميكس” أمام بتروجيت يضم لاعبين شبابا بجانب بعض الأساسيين، لكن سواريش رفض، لأنه أراد رؤية مستوى الأساسيين".

واستطاع الأهلي التغلب على بتروجيت في أول مباراة للفريق بقيادة ريكاردو .