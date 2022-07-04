وزير الرياضة : منقدرش نشيل أي اتحاد إلا في حالة المخالفات المالية

الشارقة - اميمة ياسر - بعد قرارات الكاف الأخيرة برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، إقامة نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب بداية من نسخة 2023، بدلا من مباراة واحدة كما حدث خلال الثلاث مواسم الماضية

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة اخيرة»، المذاع على فضائية «on»، قائلًا: "اتحاد الكرة يجب أن أن يأخذ كافة المراسلات بشكل احترافي ومبكر، ويرسلها لكافة الأندية، حتى يكون بوسع الجميع التحليل والمذاكرة".

مش لازم نبقى طفاية حريق

وتابع صبحي أن مطالبات الأهلي الأخيرة بعد أزمتة الأخيرة اسهمت في تغيير أسلوب وقرارات الاتحاد الأفريقي، معقبا: "شيء إيحابي أن ما سعى إليه النادي الأهلي، أسهم في تغيير أسلوب إدارة الاتحاد الأفريقي.. القرارات بدري والتخطيط بدري، ومش لازم نبقى طفاية حريق بعد الحدث، لكن التخطيط المبكر مهم ودي حاجة كويسة وبنقول لاتحاد الكرة حط خططك لانك المسؤول".

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "اللجنة مسكن تفاصيل كتيرة جدًا وأهمها أن النادي الأهلي له حق، ومفيش خطاب راح ليه عشان يتقدم لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا، والاتحاد الافريقي أرسل خطابًا منذ 19 يناير وحتى 28 فبراير وهو خطأ إداري في اتحاد الكرة وأنه يجب أن يتخذ إجراءاته.

حالة المخالفات المالية

وتابع: " الأهلي له الحق في اتخاذ إجراءاته، وهو عضو جمعية عمومية في إتحاد الكرة، ومنقدرش نشيل أي اتحاد إلا في حالة المخالفات المالية".